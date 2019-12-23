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Криминал | В Пензе наркосбытчице отказали в смягчении приговора

23.12.2019|09:30
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26-летней жительнице Городищенского района, осужденной в Пензе за покушение на сбыт наркотиков, не удалось добиться смягчения вынесенного ей приговора.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года женщина со своим 24-летним знакомым создала интернет-магазин для продажи наркотиков. Они оптом приобрели запрещенные вещества и частично расфасовали. 24 июня злоумышленники разместили одну закладку в тайнике, записав на листок бумаги координаты места.

Через неделю сотрудники полиции задержали их у здания автовокзала. При досмотре у них нашли три пакетика с наркотиком и листок, который женщина попыталась съесть. Тем не менее закладку удалось обнаружить. Наркотик изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Железнодорожный суд Пензы приговорил мужчину к 4,5, а женщину – к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Не согласившись с назначенным наказанием, гражданка обжаловала приговор суда, ссылаясь на наличие у нее заболевания, требующего оперативного вмешательства. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и его значительной общественной опасности, сочла приговор законным, назначенное наказание – справедливым», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Жалобу не удовлетворили. Приговор вступил в силу.

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Гость|23.12.2019 09:41|

Почему такие смешные срока? Нужно от 15 и выше.

Гость|23.12.2019 09:59|

От 25 лет или сразу ПЖ.Меньше НИ КАК!

Гость|23.12.2019 10:13|

Пока суды будут давать такие сроки ничего не изменится. Жёстче к преступника надо и снюсы пропадут.

Имя: Гость
Комментарий:

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