21.12.2019 | 13:37

24-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника. В декабре девушка оформила в банке потребительский кредит на 30 тысяч рублей. Через три дня в социальной сети «ВКонтакте» она нашла группу, посвященную вопросам страхования клиентов этого банка.

Девушка, надумавшая отказаться от страховки по кредиту, решила спросить совета в паблике.

Некий пользователь ответил, что для отказа от страховки необходимо прислать номер кредитного договора, указать номер телефона, привязанный к банковской карте, а также последние четыре цифры номера карты и коды, которые поступят в СМС-сообщениях.

Дальше события развивались по стандартной схеме. Девушка передала сведения «консультанту», после чего со счета ее карты исчезло 11 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию. Оказалось, что она знала о подобных способах обмана, но проявила излишнюю доверчивость.

По факту кражи денег с банковского счета проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

«Банковская карта - это ключ к вашему счету. Никому не сообщайте полные данные вашей карты, свои персональные данные, цифровые коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях банка», - напоминает региональное управление МВД.