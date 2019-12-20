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Криминал | 31-летний житель области обокрал знакомого, использовав его телефон

20.12.2019|09:30
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В Пензенской области 31-летнего жителя Городищенского района впервые привлекли к уголовной ответственности. Мужчину признали виновным в двух кражах с банковского счета.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года гражданин гостил у знакомого в селе Новое Шаткино Камешкирского района. Во время употребления спиртного он попросил у хозяина мобильный телефон, чтобы позвонить подруге, а потом забыл его вернуть и уехал домой на попутке.

На следующий день, протрезвев, мужчина обнаружил в кармане чужой телефон. Кроме того, выяснилось, что к нему привязана банковская карта, на счете которой было около 30 тысяч рублей.

В течение следующей недели мужчина с помощью СМС-сообщений перевел 20 тысяч рублей на карты своих знакомых, не догадывавшихся о преступном замысле. Хозяин телефона обнаружил пропажу средств, снял остаток и обратился в полицию. Когда спустя несколько дней ему начислили зарплату, злоумышленник успел вывести еще 8 тысяч, а потом выкинул телефон.

В сентябре гражданина задержали. Пока шло следствие, он возместил причиненный потерпевшему ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя и наличия смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.12.2019 09:59|

Какие смягчающие обстоятельства? Скрысятничал у приятеля телефон и похищал несколько раз деньги. РЕЦИДИВ?

Реальный срок лет на 5 ,тогда поймёт.

Гость|20.12.2019 10:52|

Гость писал(a):

Реальный срок лет на 5 ,тогда поймёт.
Ну наверно да, тут ты Аркадий пожалуй прав ! Пять конечно многовато,если на первый раз, то дурёхе трояк вляпать нужно было. Крысам урок будет.

Имя: Гость
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