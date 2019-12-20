20.12.2019 | 09:30

В Пензенской области 31-летнего жителя Городищенского района впервые привлекли к уголовной ответственности. Мужчину признали виновным в двух кражах с банковского счета.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года гражданин гостил у знакомого в селе Новое Шаткино Камешкирского района. Во время употребления спиртного он попросил у хозяина мобильный телефон, чтобы позвонить подруге, а потом забыл его вернуть и уехал домой на попутке.

На следующий день, протрезвев, мужчина обнаружил в кармане чужой телефон. Кроме того, выяснилось, что к нему привязана банковская карта, на счете которой было около 30 тысяч рублей.

В течение следующей недели мужчина с помощью СМС-сообщений перевел 20 тысяч рублей на карты своих знакомых, не догадывавшихся о преступном замысле. Хозяин телефона обнаружил пропажу средств, снял остаток и обратился в полицию. Когда спустя несколько дней ему начислили зарплату, злоумышленник успел вывести еще 8 тысяч, а потом выкинул телефон.

В сентябре гражданина задержали. Пока шло следствие, он возместил причиненный потерпевшему ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя и наличия смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.