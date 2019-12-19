19.12.2019 | 10:10

В Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, находившегося в розыске по подозрению в совершении преступления.

«17 декабря патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине по улице Карпинского. Для выяснения причин сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись к охраняемому объекту», - рассказали представители пензенского управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, администратор торговой точки рассказал им, что один из посетителей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе продавцов.

Оказалось, нарушителем общественного порядка был 32-летний мужчина, который находился в местном розыске по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.