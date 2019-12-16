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Криминал | В Заречном молодая женщина вцепилась в лицо полицейскому

16.12.2019|13:20
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В Заречном на скамье подсудимых оказалась 28-летняя горожанка, расцарапавшая лицо полицейскому.

Инцидент произошел 29 августа 2019 года. Правоохранители задержали нетрезвую женщину за мелкое хулиганство и доставили ее к зданию МО МВД по ЗАТО Заречный.

Однако составление протокола об административном правонарушении горожанку не устраивало. Она вырвалась на свободу и пустилась бежать. Правоохранители бросились за ней вдогонку и остановили возле дома № 27 на Зеленой улице, потребовав проследовать за ними в отдел.

Зареченка в ответ выразила свое возмущение, нецензурно обозвала одного из полицейских и никак не отреагировала на требование прекратить оскорблять представителя власти.

«После совершения публичного оскорбления полицейского женщина умышленно нанесла не менее двух ударов руками в область лица последнего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде двух царапин на левой половине лба, одной царапины на носу, одной царапины на нижнем веке левого глаза и двух царапин позади левой ушной раковины», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

Повреждения, полученные сотрудником органов правопорядка, классифицировали как не причинившие вред здоровью.

На суде горожанка свою вину признала частично.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что женщина раньше не привлекалась к уголовной и административной ответственности, положительно характеризуется по месту неофициальной работы и прежней учебы, и приговорили ее к уплате штрафа в 40 000 рублей.

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Гость|16.12.2019 13:43|

Хорошо, что это там у них произошло. А то могла бы и в Пензе набедокурить.

Гость|16.12.2019 13:53|

Агрессивная баба какая, наверное, чуть что не по ее сразу так и кидается. Страшно рядом с такими в обществе находиться. Наблюдали однажды подобную истерию в маршрутке, яжемать кидалась на девушку, что та место ее дитки заняла. За дитку та баба не платила.

Гость|16.12.2019 13:54|

Ворота заварите в Лосятнике один криминал.

Гость|16.12.2019 13:54|

Интеллигентность так и прет. Чья-то жена, мать. Позор.

Гость|16.12.2019 13:58|

Какой ещё позор?

Гость|16.12.2019 14:03|

Наверно её бешеный лось укусил!

Имя: Гость
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