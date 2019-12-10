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Криминал | Зареченцу, не платившему алименты троим детям, дали реальный срок

10.12.2019|12:22
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В Заречном уклонявшегося от уплаты алиментов горожанина приговорили к сроку в колонии строгого режима.

Нерадивый отец задолжал трем своим детям 2010, 2012 и 2014 года рождения свыше 815 000 рублей. Ранее мужчина отбывал срок за грабеж, нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, суд лишил его родительских прав и обязал ежемесячно выплачивать детям половину своего дохода.

Постановление служителей Фемиды зареченец игнорировал, постоянного источника дохода не имел, трудоустраиваться не торопился и за неуплату алиментов был привлечен к административной ответственности.

Однако наказание действия не возымело, горожанин продолжал копить долг, и в итоге речь зашла уже об уголовном преследовании.

На суде мужчина свою вину полностью признал. Он пояснил, что весной 2019 года уволился с официального места работы, собираясь сменить его на другое, с большей зарплатой, однако в итоге отказался от этой мысли. Также зареченец посетовал на то, что ему как ранее судимому трудоустроиться очень тяжело.

«Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|10.12.2019 12:37|

Много настрогал. У ЛГБТ нет алиментов?

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