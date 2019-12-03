Пензенца наградили за сообщение о закладке в полицию

03.12.2019 | 16:56

Пензенец стал добровольным помощником полиции. Роман Кобзев заметил у себя во дворе подозрительную автомашину.

«В итоге из нее что-то выкинули. Я решил проверить: предположение сразу в голове, что это могли сделать закладку, наркотики какие-то. Я вызвал сотрудников полиции, все им показал», - пояснил Роман.

«Из тайника сотрудники полиции изъяли капсулу, в которой находился порошок светлого цвета. Впоследствии экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения», - сообщил заместитель начальника отдела УМВД России по г. Пензе Василий Полетаев.

Тех, кто сделал закладку, позже задержали. Их автомобиль был остановлен в Лунинском районе. В нем находились мужчина и женщина 1983 года рождения, жители Самарской области.

«В ходе досмотра салона автомашины полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере. Также в результате анализа их гаджетов установлено, что мужчина осуществлял закладки с наркотическими средствами на территории других регионов», - рассказал Василий Полетаев.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.