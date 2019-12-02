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Криминал | Жителя Засечного забили до смерти в собственной квартире

02.12.2019|12:34
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В Пензенском районе задержали 22-летнего молодого человека, обвиняемого в смерти 30-летнего мужчины.

По данным следствия, жертва и предполагаемый агрессор познакомились в ночь с 20 на 21 ноября около дома на улице Светлой в селе Засечном. Новоиспеченные приятели выяснили, что живут в соседних подъездах, и старший пригласил младшего к себе. Последний на тот момент уже был подшофе.

Они решили выпить за знакомство, но во время застолья поругались. Разозлившийся гость ударил хозяина кулаком и ногой по голове, после чего ретировался. 23 ноября в квартиру пришла мать потерпевшего, она несколько дней не могла дозвониться до сына и забеспокоилась.

«Дверь оказалась закрыта, но не заперта. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили на кухне. Полицейские зафиксировали следы борьбы: мебель была разбита, на поверхностях имелись многочисленные пятна крови», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. По записям с видеокамер оперативники отследили молодого человека, который шел с потерпевшим и был в куртке, оставленной на месте происшествия.

Ему уже предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по решению суда он заключен под стражу на время следствия.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость|02.12.2019 13:13|

Животное! закрыть надолго!

Гость|02.12.2019 13:39|

Какая смерть по неосторожности. Этот урод забрал сотовый телефон,чтобы парень не смог выжить.

Гость|02.12.2019 13:54|

Статья 111ч. 4 по другому называется.

Гость|02.12.2019 13:59|

Почему все стёрли?

Имя: Гость
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