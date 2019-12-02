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Криминал | В Пензе посетителя бара госпитализировали после драки

02.12.2019|10:14
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В Пензе клиент одного из баров был доставлен в больницу после инцидента, произошедшего в воскресенье, 1 декабря.

«Два посетителя заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в словесный конфликт. Завершилось все рукоприкладством. Один из участников конфликта получил от другого удар по голове», - рассказали представители пензенского управления Росгвардии.

Чтобы остановить ссору, сотрудники бара обратились за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны – нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывший на место экипаж группы задержания вызвал пострадавшему скорую помощь. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» мужчину госпитализировали.

«34-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - резюмировали представители Росгвардии.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|02.12.2019 10:33|

Прохлада ?

Гость|02.12.2019 10:46|

Вовремя Я блок чарлом поставил

Гость|02.12.2019 11:01|

Нефиг по барам шастать, идиотики! Дома сидеть надо!

Имя: Гость
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