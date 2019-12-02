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Криминал | Росгвардейцы задержали дебоширов, разбивших дверь магазина в Пензе

02.12.2019|09:57
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Представители пензенского управления Росгвардии рассказали о задержании двух дебоширов, разбивших дверь в торговой точке на улице Куйбышева.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в продуктовом магазине «Скидкино». Ранее в соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах сотрудники магазина пытались удержать девушку, она вырывалась. Убежать из торговой точки молодой горожанке удалось лишь при помощи друга. Он разбил дверь, забрался в помещение и схватил девушку, после чего оба скрылись.

Сообщение о случившемся получили экипажи групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования.

«Получив приметы граждан – нарушителей правопорядка, сотрудники Росгвардии приступили к их поиску. Экипаж группы задержания, патрулирующий близлежащую к магазину территорию, заметил мужчину и женщину, схожих по описанию», - сообщили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Предполагаемые злоумышленники прятались на лестничной площадке многоквартирного дома. Стражам порядка удалось заметить их через окно.

Подозреваемых задержали на месте, сотрудники магазина их опознали. Для дальнейшего разбирательства дебоширов доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчину уже разыскивали по подозрению в краже товара из другого магазина.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|02.12.2019 10:17|

А может домашний арест?

Гость|02.12.2019 10:28|

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что мужчину уже разыскивали по подозрению в краже товара из другого магазина.
Сколько же в стране ДЕБИЛОИДОВ???

Гость|02.12.2019 11:02|

Животные какие-то, судя по видео

Имя: Гость
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