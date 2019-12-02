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Криминал | Пензенец пригласил малознакомого мужчину в гости и лишился жизни

02.12.2019|15:16
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О том, что в селе Засечном произошло убийство, в правоохранительные органы сообщила мать погибшего. Тело 30-летнего сына она обнаружила в его собственной квартире. На место тут же выехали следователи.

«Полицейские зафиксировали следы борьбы: мебель была разбита, на поверхностях имелись многочисленные пятка крови. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили в квартире потерпевшего куртку, которая не принадлежала хозяину. Сотрудники полиции предположили, что одежду оставил в жилище человек, причастный к преступлению», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Подозреваемого нашли быстро. Как выяснилось, с погибшим они были едва знакомы. Встретились случайно на улице.

«Как оказалось, обвиняемый и потерпевший проживали в одном доме. Потерпевший пригласил злоумышленника в гости. Как обвиняемый пояснил в ходе допроса, в процессе употребления спиртного между ними возник конфликт. По какой именно причине, он вспомнить не смог, ссылаясь на состояние опьянения», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Первый кулаком. Потом он упал, облокотился на правую руку - я ногой в лицо и в грудь прямо попал», - привел подробности подозреваемый.

По словам мужчины, он не предполагал, что нанесение удара ногой в голову может повлечь тяжкие последствия. Однако, как показала экспертиза, именно черепно-мозговая травма и стала смертельной.

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