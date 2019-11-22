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Криминал | В Сосновоборске завполиклиникой подменила образец крови, выручая мужа

22.11.2019|13:43
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51-летняя заведующая поликлиникой Сосновоборской участковой больницы признана виновной в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Мужа завполиклиникой задержали за рулем в нетрезвом виде. У него взяли кровь на анализ для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Однако руководительница поликлиники дала указание работнице клинико-диагностической лаборатории подменить образец, взятый у ее супруга, на кровь, отобранную у другого человека, женщины.

Подчиненная выполнила указание начальства. Химико-токсикологическое исследование не установило состояния опьянения человека, у которого была взята кровь. В итоге дело о пьяной езде было прекращено.

Следователи проделали значительную работу, в частности организовали ДНК- и фоноскопическую судебные экспертизы. Женщина своей вины не признала, однако собранные доказательства позволили в суде изобличить ее в злоупотреблении служебными полномочиями.

«Суд оштрафовал подсудимую на 90 тыс. рублей. Кроме того, ей 2 года 6 месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.11.2019 14:03|

Вступилась за дурачка алкаша ... тазобрак то надеюсь утилизировали? Алкашу штраф вляпали? Права изъяли ?

Гость|22.11.2019 14:20|

Опять тебя переклинило, тазофобик?

Гость|22.11.2019 14:21|

вот вам наглядный пример сверх наглости-гнать её за ворота

Гость|22.11.2019 14:22|

вот так алкаши будут ездить,как и ездили

Гость|22.11.2019 14:24|

Чекисты молодцы! Побольше выявляйте придурков за рулём и очищайте от них дороги!

Гость|22.11.2019 14:37|

Придурков,алкашей и наркоманов за рулём,нужно утилизировать.

Гость|22.11.2019 14:45|

Респект и уважение следователям...Молодцы...

Гость|22.11.2019 15:11|

А зачем у него взяли кровь?

Имя: Гость
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