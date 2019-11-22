22.11.2019 | 13:43

51-летняя заведующая поликлиникой Сосновоборской участковой больницы признана виновной в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Мужа завполиклиникой задержали за рулем в нетрезвом виде. У него взяли кровь на анализ для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Однако руководительница поликлиники дала указание работнице клинико-диагностической лаборатории подменить образец, взятый у ее супруга, на кровь, отобранную у другого человека, женщины.

Подчиненная выполнила указание начальства. Химико-токсикологическое исследование не установило состояния опьянения человека, у которого была взята кровь. В итоге дело о пьяной езде было прекращено.

Следователи проделали значительную работу, в частности организовали ДНК- и фоноскопическую судебные экспертизы. Женщина своей вины не признала, однако собранные доказательства позволили в суде изобличить ее в злоупотреблении служебными полномочиями.

«Суд оштрафовал подсудимую на 90 тыс. рублей. Кроме того, ей 2 года 6 месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в сфере здравоохранения. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.