22.11.2019 | 18:46

Некачественная экспертиза теплотрассы на улице Аустрина, возможно, стала причиной ее прорыва и гибели двух человек. В 2018 году организация из Уфы провела исследования этого трубопровода горячей воды.

«По его итогам выдано заключение о соответствии этого технического устройства требованиям промышленной безопасности. В ходе экспертизы критические утончения стенок трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведенной органами прокуратуры проверкой установлено, что толщина стенок в месте прорыва составляет от 2 до 4 миллиметров, что не соответствует выводам экспертизы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В результате из-за оказания уфимскими экспертами некачественных услуг не были вовремя проведены ремонтные работы, что и привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам.

«Материалы проверки направлены прокурором Октябрьского района города Пензы в региональное подразделение следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - пояснила Светлана Артамонова.