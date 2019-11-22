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Криминал | В Пензе нашли возможных виновных в трагедии на Аустрина

22.11.2019|18:46
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Некачественная экспертиза теплотрассы на улице Аустрина, возможно, стала причиной ее прорыва и гибели двух человек. В 2018 году организация из Уфы провела исследования этого трубопровода горячей воды.

«По его итогам выдано заключение о соответствии этого технического устройства требованиям промышленной безопасности. В ходе экспертизы критические утончения стенок трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведенной органами прокуратуры проверкой установлено, что толщина стенок в месте прорыва составляет от 2 до 4 миллиметров, что не соответствует выводам экспертизы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В результате из-за оказания уфимскими экспертами некачественных услуг не были вовремя проведены ремонтные работы, что и привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам.

«Материалы проверки направлены прокурором Октябрьского района города Пензы в региональное подразделение следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - пояснила Светлана Артамонова.

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Гость|22.11.2019 19:10|

короче, концов не найти.

Гость|22.11.2019 19:19|

Люди погибли,а виновных нужно искать в Уфе?Абсурд!

Гость|22.11.2019 19:19|

Козёл отпущения найден,а вот жив он или нет - это другой вопрос.

Гость|22.11.2019 19:20|

Наивно на другое рассчитывать.

Гость|22.11.2019 19:20|

Нашли стрелочников как всегда,и даже то что труба в этом месте проложена в 1962 году ,т.е. 57 лет эксплуатации не смущает ни хозяина трубы,ни прокуратуру .Проверяй ,не проверяй все сроки эксплуатации трубы давным давно вышли ,по сути ПАО Т-Плюс выжимает из советской инфраструктуры всё,и даже более ,2 срока эксплуатации этой трубы.Виновато однозначно руководство ПАО Т-Плюс.

Гость|22.11.2019 19:23|

Гость писал(a):

Наивно на другое рассчитывать.
Остаётся только массово задать вопрос Путину (ручное управление ,так ручное),пусть прокуратура ,местное руководство и руководство ПАО получат хоть какие то проблемы,может кого и выпнут.

Гость|22.11.2019 19:25|

Не может быть виновата только уфимская фирма. К чему идет следствие? Надеемся, что дело не замнут... Люди погибли от халатности других.

Гость|22.11.2019 19:34|

penzainform.ru писал(a):

В 2018 году организация из Уфы провела исследования этого трубопровода горячей воды.
А то, что всю систему ПЕРЕД СДАЧЕЙ Ильину испытали ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ -ни слова!

Гость|22.11.2019 19:37|

Двумя днями раньше была здесь статья о сроках службы этих труб.Максимум 25 лет.Здесь они эксплуатировались 57 лет! И зачем вообще надо было в 2018 году делать экспертизу? 57 лет вместо 25.Там же износ полный - это очевидно и без экспертиз,за которые ещё и деньги отвалили

Гость|22.11.2019 19:46|

Гость писал(a):

Двумя днями раньше была здесь статья о сроках службы этих труб.Максимум 25 лет.Здесь они эксплуатировались 57 лет! И зачем вообще надо было в 2018 году делать экспертизу? 57 лет вместо 25.Там же износ полный - это очевидно и без экспертиз,за которые ещё и деньги отвалили
"Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода.

При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода".

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

Вексельберга и компанию интересует только прибыль.

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