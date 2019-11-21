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Криминал | В квартире у безработного пензенца нашли коллекцию боеприпасов

21.11.2019|10:36
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В Пензе 46-летний горожанин оказался на скамье подсудимых за незаконное хранение, приобретение и сбыт боеприпасов.

Нигде не работающий пензенец занимался коллекционированием пневматического и охолощенного оружия. В марте 2019 года он разместил в Интернете объявление о продаже одного из своих экспонатов. Откликнувшемуся на него покупателю мужчина продал пневматическое оружие и подарил 10 винтовочных мелкокалиберных патронов.

В апреле коллекционер решил обменять на деньги газовый пистолет иностранного производства, однако сделку сорвали правоохранители.

«При попытке незаконного сбыта мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Пистолет изъят у него в ходе личного досмотра. При обыске в его квартире помимо большого количества пневматического оружия и комплектующих к нему обнаружены еще 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и один патрон калибра 7,62 мм», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Полиции пензенец рассказал, что не является охотником, не имеет специальных разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, а патроны случайно нашел в мусорке на улице Кижеватова весной 2018 года.

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Изъятые патроны и газовый пистолет передали в УМВД России по Пензенской области.

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