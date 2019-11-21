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Криминал | 21-летнюю жительницу Кузнецка осудили за организацию азартных игр

21.11.2019|08:21
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В Пензенской области вынесен приговор 21-летней жительнице Кузнецка, открывшей нелегальное игорное заведение.

Следствие и суд установили, что идея незаконного обогащения пришла кузнечанке не позднее сентября 2018 года.

Девушка арендовала помещение в кафе на Московском шоссе, привезла туда четыре единицы оборудования (согласно заключению экспертов, на двух из них было установлено программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры) и наняла операторов-кассиров для обслуживания клиентов.

Незаконная деятельность велась с сентября по октябрь 2018 года. По версии правоохранителей, девушка лично и с помощью персонала принимала клиентов и вела учет их ставок. Часть денег шла на оплату работы операторов, остальное злоумышленница присваивала.

В конце октября 2018 года игровое оборудование изъяли сотрудники отдела МВД России по городу Кузнецку. В отношении девушки завели уголовное дело.

«Приговором суда жительнице Кузнецка назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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