18.11.2019 | 09:39

Пензенский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту, ударившему рядового.

Инцидент произошел утром 15 июня на плацу войсковой части. По версии следствия, подсудимый был недоволен тем, что потерпевший отказался заполнять путевые листы.

Проявляя неуважение к рядовому, желая физически наказать и причинить боль, сержант кулаком левой руки ударил его по лицу. Тот получил рваную рану верхней губы (позднее это было квалифицировано как легкий вред здоровью), а также испытал не только боль, но и моральные и нравственные страдания.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Служители Фемиды пришли к выводу, что своими действиями сержант превысил должностные полномочия, унизил честь и личное достоинство потерпевшего, нарушил воинскую дисциплину, уставные правила взаимоотношений, подорвал авторитет командования.

К смягчающим обстоятельствам отнесли то, что мужчина признал вину и оказал потерпевшему помощь после преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, публично извинился. Кроме того, суд учел наличие малолетнего ребенка и положительные характеристики военнослужащего.

В результате мужчину приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему в течение полугода нельзя будет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и служить в Вооруженных Силах РФ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщается на сайте Пензенского гарнизонного военного суда.