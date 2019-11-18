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Криминал | В Пензе 56-летняя женщина задержана за убийство сына

18.11.2019|10:24
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 32-летнего местного жителя. Мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками, был убит в своей квартире в доме на улице Клары Цеткин.

Сообщение о криминальном инциденте, произошедшем 2 ноября, поступило в дежурную часть УМВД России по городу Пензе. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, установила личность жертвы и обнаружила на его теле колото-резаное ранение грудной клетки.

Кроме того, была опрошена 56-летняя мать мужчины, которая жила в квартире вместе с сыном и также злоупотребляла алкоголем.

«Женщина призналась в содеянном. Она пояснила, что после ссоры со знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулась домой. Обнаружив сына спящим, она ударила его ножом в грудь», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Старший помощник регионального управления СУ СК РФ Татьяна Махницкая уточнила: женщина разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять спиртное.

Спустя несколько часов мать решила проверить состояние сына и увидела, что он не подает признаков жизни. Тогда она попросила соседей вызвать скорую помощь.

«Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость|18.11.2019 11:59|

Бедолага Петрушев. Вот и приляг поспать...

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