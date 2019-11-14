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Криминал | Жителю Шемышейки вынесен приговор за маковый «гербарий»

14.11.2019|16:35
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37-летнему жителю Шемышейки придется потрудиться на благо родного поселка. Такое решение принял районный суд, признав мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Сентябрьским вечером сельчанин в одном из проулков райцентра нашел кусты мака. Зная, что растение содержит наркотическое средство, он собрал его сухие части. Масса маковой соломки в пересчете на высушенное вещество составила 40,54 грамма, что считается значительным размером.

Мужчина положил пакет в рукав спортивной кофты, однако воспользоваться собранными растениями не успел: в тот же день «гербарий» изъяли сотрудники полиции.

«Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов. На него возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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Гость|14.11.2019 16:47|

Обязательные работы -это хорошее наказание!

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