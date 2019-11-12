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Криминал | В Тамалинском районе пострадала пытавшаяся остановить драку женщина

12.11.2019|11:48
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В Тамалинском районе перед судом предстал 52-летний житель Московской области. Мужчина избил двух человек.

Инцидент произошел 29 октября 2019 года в деревне Аннино во время распития спиртного. Веселье закончилось дракой. Разгневанный гость из Подмосковья осыпал хозяина дома ударами кулаками и ногами по туловищу, голове и конечностям. Полученные мужчиной травмы классифицировали как легкий вред здоровью.

Поведение агрессора не понравилось находившейся за столом сельчанке, и она сделала замечание. Однако слова женщины еще сильнее разозлили разбушевавшегося гостя.

«Он взял в руки деревянный табурет и нанес им и кулаками в область головы потерпевшей не менее четырех ударов, причинив женщине физическую боль и телесные повреждения, которые классифицируются как вред здоровью средней тяжести», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Тамалинского районного суда.

Свою вину агрессор признал. Суд принял во внимание, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно, на работе - положительно, не привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, является ветераном боевых действий и награжден медалью «70 лет ВС СССР», и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.11.2019 12:30|

А лечиться им за свой счет теперь?

Гость|12.11.2019 12:50|

Причина случившегося - во фразе "является ветераном боевых действий". А там, после третьего стакана уже всё равно: женщина, бабушка, помощник прокурора. Война и в ней надо победить любыми средствами.

Имя: Гость
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