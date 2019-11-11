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Криминал | В Каменском районе вынесли приговор мужчине, истязавшему жену-инвалида

11.11.2019|15:09
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В Каменском районе осудили местного жителя, издевавшегося над своей 75-летней женой-инвалидом.

Как установили следствие и суд, мужчина с мая по июнь 2019 года периодически избивал и заставлял страдать свою беспомощную супругу. Женщина признана инвалидом II группы, страдает сахарным диабетом и передвигается на коляске.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор вступил в законную силу.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.11.2019 15:33|

Почему условно? Ждёте когда будет труп?

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