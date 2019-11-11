11.11.2019 | 13:18

В поселке Земетчино 54-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 43-летнего мужчины.

По делу установлено, что 24 октября потерпевший, злоупотреблявший спиртным, пришел к знакомому, проживающему на улице Коммунальной. После застолья со спиртным хозяин решил лечь спать и стал выпроваживать гостя, но тот отказался уходить.

Собутыльники начали толкаться. В конце концов, не выдержав, старший взял нож на кухне и несколько раз ударил младшего ножом в грудь, после чего оставил раненого, полагая, что тот сам придет в себя.

После потасовки спать уже не хотелось, поэтому, позвонив двум другим приятелям, хозяин жилья продолжил застолье с ними, не обращая внимания на жертву.

Утром злоумышленник обнаружил, что раненый скончался. Дождавшись вечера, он вместе с товарищем оттащил труп в заросли около железнодорожных путей на расстоянии 50 метров от дома.

Через пять дней мать погибшего, не знавшая, куда исчез сын, обратилась в полицию. Она не сразу забила тревогу, потому что привыкла к его отлучкам.

«Личный состав отдела МВД России по Земетчинскому району был поднят на поиски пропавшего без вести. Участковые уполномоченные полиции проверили круг общения гражданина, в который входили в основном лица, ведущие антиобщественный образ жизни. В их числе оказался подозреваемый», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители наведались к нему, но мужчина заявил: когда знакомый пришел, он якобы не пустил его на порог и тот ушел.

Вскоре тело погибшего было найдено. «Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от колото-резаных ранений, осложнившихся массивным кровотечением», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали, он признался в содеянном и рассказал, как все было на самом деле. По факту убийства возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемого по решению суда заключили под стражу.