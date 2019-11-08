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Криминал | В Пачелме молодой человек украл сотовый, чтобы сломать его

08.11.2019|09:23
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В Пачелме 21-летний житель села Решетино решил отомстить сопернику, украв у него мобильный телефон.

Инцидент произошел 10 августа 2019 года у кафе «Старая крепость». Молодой человек поссорился с незнакомцем. Во время выяснения отношений он заметил, что из кармана мужчины выпал сотовый, но промолчал.

«Убедившись, что его действия являются тайными, злоумышленник поднял телефон с земли и скрылся с места преступления на машине приятеля», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Трофей» сельчанин сломал и выбросил. Его оппонент вскоре обнаружил пропажу и обратился к правоохранителям. Причиненный ущерб оценили в 9 000 рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|08.11.2019 09:46|

Идивот. Раздавил ногой и пей какаву дальше.

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