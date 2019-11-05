05.11.2019 | 09:26

Всего двое суток потребовалось сотрудникам полиции, чтобы задержать двух подозреваемых в разбойном нападении в Самарской области. Один из задержанных - житель Пензы, второй, его подельник, родом из Тольятти.

Сообщение о преступлении, произошедшем в сельском поселении Подстепки Самарской области, поступило поздним вечером 20 октября. 51-летний предприниматель рассказал, что в его частный дом проник злоумышленник. Он избил бизнесмена монтировкой и, угрожая утюгом, забрал деньги, мобильный телефон, ноутбук и часы, а затем сел в хозяйский автомобиль и уехал.

Владелец дома сообщил приметы разбойника, описал машину и указал направление ее движения. На месте происшествия полицейские нашли следы и объекты, представлявшие криминалистический интерес. А на выезде из Подстепок они обнаружили автомобиль сельчанина.

Полицейские изъяли записи с видеокамер, расположенных на пути предполагаемого передвижения разбойника. Они нашли очевидцев происшествия, отработали граждан, ранее совершавших подобные преступления, проверили места вероятного сбыта похищенного.

Проанализировав полученную информацию, правоохранители предположили, что злоумышленник действовал не один: на улице за обстановкой наблюдал его соучастник.

Через двое суток с момента поступления сообщения полицейские задержали двух мужчин, ранее не судимых. В их жилищах была обнаружена часть похищенного имущества

Мужчины признали вину и выразили готовность сотрудничать со следствием. Имущество возвращено владельцу. Подозреваемые заключены под стражу. Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды их деятельности.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший референт отделения информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Людмила Солдатова, основным фигурантом, подозреваемым в разбое, стал 43-летний житель Пензы. Его подельник-ровесник, карауливший на улице, - тольяттинец, ранее работавший у предпринимателя.