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Криминал | В Пензенской области выросло число преступлений, совершенных наркоманами

01.11.2019|10:53
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В Пензенской области за 9 месяцев 2019 года снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Их число составило 2 547, что на 278 меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

От общего числа противозаконных деяний такие преступления составили 40,3%. Снижение отметили в 22 районах региона, а рост – в 9. На прежнем уровне их количество осталось в двух районах.

«Число предварительно расследованных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось на 23,7%. Их удельный вес составил 0,7%», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В состоянии алкогольного опьянения было совершено 47 особо тяжких, 261 тяжкое и 381 преступление средней тяжести. Наибольшее количество - 1 858 - относится к категории небольшой тяжести. Все они предварительно расследованы.

В состоянии наркотического опьянения совершили 7 тяжких преступлений, 8 - средней тяжести, 32 - небольшой тяжести.

Чаще всего нетрезвые злоумышленники нарушают положения ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») - 462 случая, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества») - 340, ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») - 270, ч. 1 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») - 134.

В состоянии наркотического опьянения наибольшее число противозаконных деяний относится к составу ст. 264.1 УК РФ.

«Практически каждое второе преступление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершено в общественном месте, в том числе на улице. Из общего числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения каждое 10 совершено женщиной и каждое 15 - несовершеннолетним», - отметила Светлана Артамонова.

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Гость|01.11.2019 11:21|

Для профилактики ситуации необходимо резкое увеличение количества бордюров.

Гость|01.11.2019 11:42|

а алкогольное опьянение, это не наркотическое ???

Органы не борются с главными поставщиками, и все это знают! все знают.

Гость|01.11.2019 12:29|

Не путай кислое с пресным! Алкоголь легально продают в магазинах

Имя: Гость
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