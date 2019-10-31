31.10.2019 | 17:51

Уверенно и напролом решила действовать в Пензе 22-летняя жительница Тамбова, чтобы завладеть чужими деньгами. Она посетила магазин, кассирше которого потом пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«В день совершения преступления женщина находилась в Пензе проездом. После осмотра достопримечательностей она зашла в магазин, чтобы приобрести колготки. Выбрав интересующую модель, подозреваемая продемонстрировала на кассе купюру номиналом 5 000 рублей.

После того как продавец стала отсчитывать сдачу, злоумышленница незаметно спрятала в сумку купюру, которую девушка забыла забрать. Получив в качестве сдачи денежные средства в сумме 4 711 рублей и товар, злоумышленница покинула магазин», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Мария Александрова.

Личность установили. Оказалось, что она уже привлекалась к уголовной ответственности. Более того, подобную схему ранее применила в одном из пензенских почтовых отделений. На кадрах видно, как тамбовчанка показала пятитысячную купюру кассиру, заявив, что нужно купить два конверта. Та отсчитала и передала сдачу, а крупную банкноту так и не получила.

«Общая сумма ущерба, причиненного злоумышленницей, составила около 10 000 рублей. Вырученные деньги она потратила на личные нужды. Подозреваемая свою вину признала полностью», - пояснила Мария Александрова.

Ей грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.