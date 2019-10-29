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Криминал | Житель Колышлейского района распорядился пожертвованиями храму по-своему

29.10.2019|17:20
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В Колышлейском районе 61-летний житель села Пограничного дважды обокрал храм Николая Чудотворца.

Как установили следователи, ранним утром 18 августа 2019 года мужчина, будучи нетрезвым, разбил окно в здании, залез внутрь и похитил пожертвованные прихожанами деньги.

«Аналогичное преступление им было совершено 27 августа 2019 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 4 700 рублей. Как объяснил злоумышленник, деньги были потрачены на спиртное и продукты питания. Часть похищенного - 1 399 рублей - правоохранители нашли в доме сельчанина, а другую он возместил во время следствия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил колышлейцу наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - подвела итог Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|29.10.2019 18:17|

Разменял

Гость|29.10.2019 18:27|

Сколько суд назначит пьянице и насильнику-извращенцу Стрючкову? Почему Стрючков не в СИЗО, а под домашним арестом?

Гость|29.10.2019 18:38|

На все воля Божья?

Зачем в данном случае мирской суд?

Пусть его боженька накажет, если он конечно есть.

Гость|29.10.2019 18:38|

Гость писал(a):

Почему Стрючков не в СИЗО, а под домашним арестом?
Собака собаку не ест. Ворон ворону глаз не клюёт. .Ещё?

Всё от бога?

Гость|29.10.2019 18:40|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Почему Стрючков не в СИЗО, а под домашним арестом?
Собака собаку не ест. Ворон ворону глаз не клюёт. .Ещё?

Всё от бога?

Пьянство и извращенное насилие тоже от бога?

Гость|29.10.2019 18:41|

penzainform.ru писал(a):

дважды обокрал храм Николая Чудотворца
Заявление писал сам чудотворец? И почему оставил свое имущество без присмотра?

Гость|29.10.2019 18:42|

В селе Чубаровка Колышлейского района Казанская церковь, построенная в 1852 году, находится в запустении. Ее восстанавливать не хотят - попам это невыгодно. Им нужны только деньги, деньги, деньги...

Гость|29.10.2019 18:43|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
дважды обокрал храм Николая Чудотворца
Заявление писал сам чудотворец? И почему оставил свое имущество без присмотра?
И зачем ему деньги?

Гость|29.10.2019 18:47|

Это сделал поклонник бога Бахуса, простить и налить.

Имя: Гость
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