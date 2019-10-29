29.10.2019 | 17:20

В Колышлейском районе 61-летний житель села Пограничного дважды обокрал храм Николая Чудотворца.

Как установили следователи, ранним утром 18 августа 2019 года мужчина, будучи нетрезвым, разбил окно в здании, залез внутрь и похитил пожертвованные прихожанами деньги.

«Аналогичное преступление им было совершено 27 августа 2019 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 4 700 рублей. Как объяснил злоумышленник, деньги были потрачены на спиртное и продукты питания. Часть похищенного - 1 399 рублей - правоохранители нашли в доме сельчанина, а другую он возместил во время следствия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил колышлейцу наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - подвела итог Светлана Артамонова.