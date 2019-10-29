29.10.2019 | 09:36

В Пензе сотрудники полиции задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ группу молодых людей. В нее входили пять пензенцев, юноша и девушка из Вологодской области и двое уроженцев Таджикистана, проходивших обучение в одном из вузов.

Из съемной квартиры в Пензенском районе полицейские изъяли около 500 граммов синтетических наркотических средств.

Установлено, что трое членов группы обеспечивали оптовые поставки наркотиков из других регионов. На квартире молодые люди фасовали их на более мелкие партии, оборудовали тайники с закладками и затем через интернет сообщали остальным участникам цепочки координаты для дальнейшего распространения запрещенных веществ.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.