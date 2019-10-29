Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.09  |  $  64.17

Криминал | Нерадивую мать из Кузнецка лишили отсрочки наказания

29.10.2019|13:11
Печать

31-летней жительнице Кузнецка, признанной виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, придется отбывать наказание раньше срока.

Приговор вынесли в ноябре 2018 года. Согласно ему женщине предстояло отправиться в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев. Однако ей предоставили отсрочку до достижения ее четырехгодовалой дочерью 14 лет.

Осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ознакомили с условиями такой меры и последствиями их нарушения.

«Однако в период отсрочки она уклонялась от обязанностей по воспитанию дочери, дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, в том числе после сделанного контролирующим органом предупреждения о возможной отмене отсрочки отбывания наказания злоупотребляла спиртными напитками», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В марте 2019 года врачи забрали девочку в медицинский стационар, а ее нетрезвую родительницу правоохранители доставили в отдел. А в апреле женщина отдала дочь ее отцу и бабушке, которые проживают в Саратове, нарушив тем самым условия отсрочки.

«В соответствии с заключением участвовавшего по делу прокурора Кузнецкий районный суд удовлетворил представление начальника Кузнецкого МФ ФКУ УИИ УФСИН России и отменил осужденной отсрочку отбывания наказания. Женщина взята под стражу в зале суда», - добавила Светлана Артамонова.

Кузнечанка обжаловала решение суда, но его оставили без изменения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 