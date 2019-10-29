29.10.2019 | 13:11

31-летней жительнице Кузнецка, признанной виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, придется отбывать наказание раньше срока.

Приговор вынесли в ноябре 2018 года. Согласно ему женщине предстояло отправиться в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев. Однако ей предоставили отсрочку до достижения ее четырехгодовалой дочерью 14 лет.

Осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ознакомили с условиями такой меры и последствиями их нарушения.

«Однако в период отсрочки она уклонялась от обязанностей по воспитанию дочери, дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, в том числе после сделанного контролирующим органом предупреждения о возможной отмене отсрочки отбывания наказания злоупотребляла спиртными напитками», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В марте 2019 года врачи забрали девочку в медицинский стационар, а ее нетрезвую родительницу правоохранители доставили в отдел. А в апреле женщина отдала дочь ее отцу и бабушке, которые проживают в Саратове, нарушив тем самым условия отсрочки.

«В соответствии с заключением участвовавшего по делу прокурора Кузнецкий районный суд удовлетворил представление начальника Кузнецкого МФ ФКУ УИИ УФСИН России и отменил осужденной отсрочку отбывания наказания. Женщина взята под стражу в зале суда», - добавила Светлана Артамонова.

Кузнечанка обжаловала решение суда, но его оставили без изменения.