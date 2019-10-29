29.10.2019 | 15:36

Особо крупный ущерб охотничьему хозяйству Пензенской области нанесен в результате браконьерских действий. В Земетчинском районе в ходе рейда сотрудники охотничьего надзора минлесхоза, Росгвардии и центра особо охраняемых природных территорий выявили факт незаконной добычи двух лосей. Самца и самку застрелили без разрешительных документов.

«Сначала злоумышленники покинули место происшествия, после была организована засада. Один из браконьеров вернулся и был задержан у туш незаконно добытых лосей», - сообщил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

С поличным взяли ранее судимого жителя Республики Мордовия, теперь с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Ущерб от преступной охоты составил 640 тысяч рублей. Его придется возместить виновникам. Кроме того, им грозит уголовная ответственность - лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф до миллиона рублей.