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Криминал | Браконьерам, убившим двух лосей, грозит до пяти лет тюрьмы

29.10.2019|15:36
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Особо крупный ущерб охотничьему хозяйству Пензенской области нанесен в результате браконьерских действий. В Земетчинском районе в ходе рейда сотрудники охотничьего надзора минлесхоза, Росгвардии и центра особо охраняемых природных территорий выявили факт незаконной добычи двух лосей. Самца и самку застрелили без разрешительных документов.

«Сначала злоумышленники покинули место происшествия, после была организована засада. Один из браконьеров вернулся и был задержан у туш незаконно добытых лосей», - сообщил начальник отдела охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

С поличным взяли ранее судимого жителя Республики Мордовия, теперь с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Ущерб от преступной охоты составил 640 тысяч рублей. Его придется возместить виновникам. Кроме того, им грозит уголовная ответственность - лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

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