Нетрезвый пензенец ранил знакомого ножом в печень

Криминал

Нетрезвый пензенец ранил знакомого ножом в печень
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54-летнему пензенцу придется ответить за нападение на знакомого. Сообщение о 42-летнем пациенте с проникающим ранением печени поступило в дежурную часть из службы скорой помощи.

На месте полицейские провели опрос очевидцев. Как выяснилось, четверо горожан выпивали в одной квартире, потом двое пошли спать, а двое остались на кухне продолжать застолье.

На фоне алкоголя их разговор перешел в громкую перепалку. Потревоженный шумом собутыльник, хотевший отдохнуть, вышел из комнаты и ударил хозяина дома ножом в печень.

После инцидента приятели вызвали бригаду скорой помощи и продолжили распитие спиртного. Предполагаемый нападавший тем временем ушел.

«Я половину помню, половину не помню. Ну выпивали. Поссорились. [Из-за чего,] не знаю. Ножом, наверное, пырнул. Потом, наверное, ушел - в другом месте оказался. [Как задержали,] тоже не знаю», - рассказал он на допросе.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточнили в региональном УМВД.

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