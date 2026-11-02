В Пензе бухгалтер организации присвоила почти 6 млн рублей

35-летняя пензячка может оказаться в колонии: ее подозревают в присвоении и растрате средств коммерческой организации. Заявление в полицию подал представитель фирмы, когда заметил регулярные списания со счетов.

Правоохранители установили, что к утечке причастна старший бухгалтер. В течение нескольких месяцев она отправляла на свою банковскую карту разные суммы.

«Имея доступ к «Клиент-Банку», перечислила денежные средства организации на свой личный расчетный счет - 5 800 000. Тяжелое материальное положение, нехватка денег - это был первый и единственный вариант.

Переводила в наличные, тратила на личные и семейные потребности. Потратила все, никаких накопительных счетов нет. Даже кредиты не закрыла», - рассказала горожанка после задержания.

Женщина раскаялась и пообещала не совершать подобные махинации впредь.

По факту присвоения средств в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.