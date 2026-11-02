В поселке Лунино мать несколько лет игнорирует сына-подростка

Криминал

В поселке Лунино мать несколько лет игнорирует сына-подростка
Печать
Max

46-летнюю жительницу поселка Лунино наказали за неуплату алиментов на 17-летнего сына.

В 2018 году женщину лишили родительских прав, с 2021-го мальчик живет с опекуном. Мать его воспитанием не занимается, но по решению суда обязана выплачивать деньги на содержание.

Будучи трудоспособной сельчанка не желает устраиваться на работу и игнорирует свои обязанности по отношению к сыну, добровольно ему не помогает.

В феврале этого года женщину привлекли к административной ответственности, но исправлять ситуацию она так и не стала. В итоге общая сумма долга по алиментам превысила 340 000 рублей.

На сельчанку завели уголовное дело. Вину она признала.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алименты долг суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!