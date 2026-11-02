В поселке Лунино мать несколько лет игнорирует сына-подростка

46-летнюю жительницу поселка Лунино наказали за неуплату алиментов на 17-летнего сына.

В 2018 году женщину лишили родительских прав, с 2021-го мальчик живет с опекуном. Мать его воспитанием не занимается, но по решению суда обязана выплачивать деньги на содержание.

Будучи трудоспособной сельчанка не желает устраиваться на работу и игнорирует свои обязанности по отношению к сыну, добровольно ему не помогает.

В феврале этого года женщину привлекли к административной ответственности, но исправлять ситуацию она так и не стала. В итоге общая сумма долга по алиментам превысила 340 000 рублей.

На сельчанку завели уголовное дело. Вину она признала.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.