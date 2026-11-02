Пензенец не дождался развода и пригрозил убить мужа любимой

Криминал

Пензенец не дождался развода и пригрозил убить мужа любимой
Печать
Max

В Пензе осудили 32-летнего местного жителя, который пригрозил убийством мужу своей возлюбленной.

Молодой мужчина познакомился с женщиной в соцсети в апреле этого года, между ними завязалась переписка. Через некоторое время собеседница призналась, что замужем, но собирается развестись, однако дело не двигалось с мертвой точки.

Вечером в июне новый знакомый, приревновав пензячку к супругу, решил приехать к ней домой и поговорить с мужем самостоятельно.

Мужчины начали ругаться, в процессе конфликта гость несколько раз ударил хозяина, в том числе по голове, и пригрозил, что расправится с ним.

В отношении ревнивца завели уголовное дело. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил горожанина к 240 часам обязательных работ, взыскав в пользу потерпевшего 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ревность убийство угроза
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!