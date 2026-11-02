Пензенец не дождался развода и пригрозил убить мужа любимой

В Пензе осудили 32-летнего местного жителя, который пригрозил убийством мужу своей возлюбленной.

Молодой мужчина познакомился с женщиной в соцсети в апреле этого года, между ними завязалась переписка. Через некоторое время собеседница призналась, что замужем, но собирается развестись, однако дело не двигалось с мертвой точки.

Вечером в июне новый знакомый, приревновав пензячку к супругу, решил приехать к ней домой и поговорить с мужем самостоятельно.

Мужчины начали ругаться, в процессе конфликта гость несколько раз ударил хозяина, в том числе по голове, и пригрозил, что расправится с ним.

В отношении ревнивца завели уголовное дело. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил горожанина к 240 часам обязательных работ, взыскав в пользу потерпевшего 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.