Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|10:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  71.12  |  $  64.14

Криминал | В Земетчинском районе браконьеры убили двух лосей

28.10.2019|10:09
Печать

В Пензенской области пара лосей (самец и самка) погибла от рук браконьеров. Факт незаконной добычи был выявлен во время рейда, проведенного в минувшие выходные сотрудниками регионального минлесхоза, Росгвардии и центра особо охраняемых природных территорий.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, в Земетчинском районе. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 640 тысяч рублей.

«По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела, предполагаемые участники незаконной охоты установлены», - рассказали в минлесхозе.

В соответствии с УК РФ за незаконную охоту гражданам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, браконьерам будет предъявлен иск на сумму 640 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного охотничьему фонду ущерба.

Источник — Фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 10:31|

срочно их в заречный! Там беда с лосями и оленями!

Гость|28.10.2019 10:35|

Кто-то не попадёт в аварию с лосем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 