28.10.2019 | 10:09

В Пензенской области пара лосей (самец и самка) погибла от рук браконьеров. Факт незаконной добычи был выявлен во время рейда, проведенного в минувшие выходные сотрудниками регионального минлесхоза, Росгвардии и центра особо охраняемых природных территорий.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, в Земетчинском районе. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 640 тысяч рублей.

«По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела, предполагаемые участники незаконной охоты установлены», - рассказали в минлесхозе.

В соответствии с УК РФ за незаконную охоту гражданам грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, браконьерам будет предъявлен иск на сумму 640 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного охотничьему фонду ущерба.