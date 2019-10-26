39-летний житель Кузнецка попал в больницу с ножевым ранением. Его доставила из квартиры на улице Молодой Гвардии скорая помощь.
Медики сообщили о криминальном характере раны в полицию, и стражи порядка оперативно выяснили обстоятельства инцидента.
Как выяснилось, мужчина и его 44-летняя сожительница устроили застолье со спиртным. Под воздействием алкоголя между гражданскими супругами разгорелся конфликт, закончившийся кровопролитием. Женщина, распаленная гневом, схватила нож и вонзила лезвие в живот собутыльнику.
Кузнечанка признала свою вину. Примечательно, что ранее она уже была судима.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.