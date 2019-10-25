25.10.2019 | 08:28

В Сердобске возбуждено уголовное дело об убийстве 58-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчину зарезал его 55-летний брат.

Криминальный инцидент произошел 13 октября в квартире дома на улице Тюрина. Потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и закурил. Младший брат сделал ему замечание.

«На этой почве между ними возник конфликт. Со слов обвиняемого, старший брат ударил его рукой по шее. В ответ он, разозлившись, схватил нож и нанес ему несколько ударов по телу и шее», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В тот же вечер младший брат пришел в полицию и сообщил о случившемся.

В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила из-за массивной кровопотери, вызванной резаной раной шеи.

Предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила Татьяна Махницкая.