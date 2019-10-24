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Криминал | Житель Шемышейки осужден за наркоторговлю и угрозу полицейскому

24.10.2019|08:12
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В Пензенской области вынесен приговор 33-летнему жителю Шемышейки. Мужчина признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, вечером 7 марта сотрудники полиции задержали некоего гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что водитель употребил наркотическое средство.

Как выяснилось, незадолго до задержания мужчина приобрел наркотик за 2 тыс. руб. у своего знакомого – жителя Шемышейки.

В отношении распространителя запрещенных веществ завели уголовное дело. 12 апреля оперуполномоченный отделения МВД России по Шемышейскому району для обыска, санкционированного судом, прибыл к дому злоумышленника.

«Последний с целью воспрепятствования проведению следственного действия стал высказывать в адрес оперуполномоченного угрозу применения насилия, замахнувшись на него топором. Сотрудниками полиции преступные действия мужчины был пресечены», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В результате к обвинению в торговле наркотиками добавилось еще одно. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет 1 месяца условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Татьяна Махницкая.

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Гость|24.10.2019 09:13|

А мы думали,что в Шемышейке одни Гаишники и лесные потеряшки,а там вон как серьёзно всё.

Имя: Гость
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