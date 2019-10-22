22.10.2019 | 14:49

Более 1 миллиона 700 тысяч рублей должен выплатить виновник аварии, в результате которой пострадали дети и погиб их отец.

Октябрьский районный суд вынес приговор, который оставил на свободе человека, сидевшего за рулем смертоносной машины. Он получил 4 года условно, так как, по заключению комиссии, не может отбывать наказание за решеткой, будучи инвалидом I группы.

Все случилось более двух лет назад на автодороге «Урал». Мужчина на своей машине двигался в сторону улицы Побочинской, приступил к обгону иномарки, совершил с ней столкновение и после этого на встречке врезался в Renault Logan. В салоне ехала семья, состоявшая из отца, матери и двух детей.

«Водитель автомобиля Renault Logan, мужчина 1980 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1972 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автомобиля Renault Logan, мальчик 2010 года рождения и девочка 2014 года рождения, также получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Установлено, что сидевший за рулем Kia Rio был нетрезв. В ходе заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Мужчина рассказал, что 8 мая 2017 года дома выпил 300 граммов самогона, а потому дальнейшие события помнит плохо.

Уже потом ему стало известно, что в тот день на 625-м километре федеральной трассы М5 произошло ДТП с его участием. До конца мая 2017-го виновник ДТП был в коме, и о прочих обстоятельствах происшествия ему рассказали родственники.

Приговор мужчина не обжаловал, и тот вступил в силу.