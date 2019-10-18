18.10.2019 | 18:00

В одном из домов на улице Тухачевского в Кузнецке произошло убийство. О преступлении в полицию сообщила свидетельница произошедшего.

«Женщина пояснила, что трое неизвестных пришли в квартиру, они все вместе употребляли спиртные напитки, и на почве неприязненных отношений в ходе ссоры один из неизвестных нанес ножевое ранение владельцу квартиры и ножевое ранение свидетельнице», - сообщил заместитель начальника ОМВД по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

Затем все трое, по словам женщины, скрылись.

Однако сотрудники полиции позже выяснили, что лица, побывавшие в этой квартире, не так уж неизвестны. Здесь соображали на троих, погибшая и свидетельница в том числе.

В совершении преступления подозревается сожитель последней.

«В процессе совместного распития спиртного он попросил у хозяйки квартиры денег в долг, чтобы частично погасить свои кредиты. Потерпевшая ему отказала, на этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил на кухне нож и нанес им не менее трех ударов по телу женщины», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

В этом момент с балкона вернулась его сожительница. Злоумышленник ранил ее тем же оружием.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Сейчас он находится под стражей.