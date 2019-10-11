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Криминал | Сотрудник магазина в Заречном осужден за поджог елочных игрушек

11.10.2019|08:41
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В Заречном осужден сотрудник службы безопасности магазина, намеренно устроивший на рабочем месте пожар.

Возгорание произошло рано утром 2 декабря 2018 года. Очаг находился в лотке с елочными игрушками. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться по торговому центру.

При изучении записей камер видеонаблюдения выяснилось, что поджог совершил работник этого магазина. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сумма ущерба составила 491 963 рублей 20 копеек, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на материалы дела.

По факту поджога возбудили уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем»).

Гражданин активно способствовал расследованию и признал вину.

«Со слов зареченца, которые приведены в материале суда, он просто «решил проверить горение елочной мишуры», - уточняет «Заречье сегодня».

С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, он должен возместить магазину полную стоимость уничтоженного имущества.

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Гость|11.10.2019 09:32|

Эксперимент удался на славу!!!

Гость|11.10.2019 13:29|

как ребенок в самом деле

Гость|11.10.2019 14:13|

Елочка - гори!

Гость|11.10.2019 14:16|

а висела бы на пожарном щите икона неопалимой купины, то мож и возгорания никакого бы и не было.

Имя: Гость
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