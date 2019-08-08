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Криминал | В Пензе завершили расследование дела об убийстве 60-летней женщины

08.08.2019|17:38
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В Пензе завершено расследование громкого уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, убийства женщины и ряда хищений. Перед судом предстанет житель Ярославской области, который снимал жилье в Полтавском проезде и даже собирался приобрести его в собственность, договорившись с хозяйкой.

«Обвиняемый встретился с потерпевшей в указанной квартире и передал ей задаток, после чего они вдвоем начали распивать спиртное. В процессе общения и изучения документов мужчина решил отказаться от сделки и потребовал от женщины вернуть переданный задаток. Потерпевшая отказалась», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

С этого и начался конфликт, который закончился трагедией. По данным следствия, ранее уже судимый мужчина, применив насилие, отобрал у 60-летней женщины телефон и банковские карты, которыми впоследствии он расплачивался за товары, а также переводил с них деньги другим лицам с целью обналичивания средств. Материальный ущерб составил 389 тысяч рублей, но этого злоумышленнику показалось мало.

«После совершения грабежа, полагая, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы и сообщит о совершении в отношении нее противоправных действий, он заставил ее спуститься в подвальное помещение, где приисканными на месте фрагментами материи связал ей ноги и руки, а в рот вставил кляп», - пояснила Татьяна Махницкая.

Затем преступник взял ключи от другой квартиры женщины, отправился туда и похитил телевизор, стиральную машину, ноутбук, планшет и даже мельхиоровые ложки. После этого он решил избавиться от владелицы недвижимости. Мужчина душил несчастную проводом и лишил ее возможности дышать, использовав еще один кляп.

«На следующее утро он вернулся и понял, что хозяйка дома скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый забросал ее тело землей, которую носил с приусадебного участка», - рассказал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по области Денис Шитов.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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