07.08.2019 | 13:48

В Засечном полицейские раскрыли кражу из автомобиля Kia Rio, припаркованного на улице Фонтанной. Оттуда пропали 10 000 рублей.

О преступлении заявил 27-летний водитель. Он отдыхал в одной из квартир дома на Фонтанной с женщиной, а деньги были в портмоне, которое лежало в бардачке.

«По словам гражданина, незнакомка попросила отвезти ее домой, и он отдал ей ключи от машины, чтобы она ждала его в автомобиле. Когда через некоторое время он вышел из дома и направился к своему транспортному средству, то обнаружил, что дверь открыта, ключи находятся в салоне, однако гражданки там не было», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина позвонил в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили причастность к краже 36-летней жительницы Пензы.

Злоумышленница не стала отрицать вину. По данному факту проводится проверка.