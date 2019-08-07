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Криминал | В Засечном незнакомка обокрала согласившегося ее подвезти водителя

07.08.2019|13:48
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В Засечном полицейские раскрыли кражу из автомобиля Kia Rio, припаркованного на улице Фонтанной. Оттуда пропали 10 000 рублей.

О преступлении заявил 27-летний водитель. Он отдыхал в одной из квартир дома на Фонтанной с женщиной, а деньги были в портмоне, которое лежало в бардачке.

«По словам гражданина, незнакомка попросила отвезти ее домой, и он отдал ей ключи от машины, чтобы она ждала его в автомобиле. Когда через некоторое время он вышел из дома и направился к своему транспортному средству, то обнаружил, что дверь открыта, ключи находятся в салоне, однако гражданки там не было», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина позвонил в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили причастность к краже 36-летней жительницы Пензы.

Злоумышленница не стала отрицать вину. По данному факту проводится проверка.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.08.2019 13:57|

27-36 ? Зачем нужна старушка? Выбирал бюджетный вариант?

Гость|07.08.2019 14:24|

Гость писал(a):

27-36 ? Зачем нужна старушка? Выбирал бюджетный вариант?
18 летняя тебе весь мозг вынесет! а 36 летние уже знают что хотят)))

Гость|07.08.2019 14:35|

Гость писал(a):

18 летняя тебе весь мозг вынесет!
Немая монашка как выход?

Гость|07.08.2019 14:39|

Гость писал(a):

36 летние уже знают что хотят
Действительно, из статью выходит что денег.

Гость|07.08.2019 14:56|

Это не из статьи,бро.Это по жизни так.

Гость|07.08.2019 15:19|

Ранее судима?

Имя: Гость
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