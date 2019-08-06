06.08.2019 | 17:45

В Пензенской области отмечается рост подростковой преступности на 19%. В первом полугодии 2019-го несовершеннолетние совершили 119 преступлений, 90 из них - кражи.

Наиболее часто подростки нарушали закон в Пензе (57 случаев), реже - в Белинском (8), Пензенском (7), Колышлейском (6), Лунинском (6), Каменском (5), Спасском (5) районах. В Заречном несовершеннолетними совершено 4 преступления.

В ходе проверок специалисты установили, что наиболее частыми причинами подростковых правонарушений являются условия семейного воспитания, низкий уровень родительского контроля, слабая организация досуговой деятельности, а также влияние окружения.

«Так, 17 преступлений совершено несовершеннолетними в общественных местах в период с 21:00 до 8:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

В Бессоновском районе отсутствие досуга и занятости привело к тому, что 7 подростков их законные представители вовлекли в занятия попрошайничеством.

«Прокурорами районного звена проводились проверки полноты и эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с совершением преступлений, а также оценивалась текущая деятельность по профилактике противоправного поведения», - добавили в областной прокуратуре.

В Лопатинском районе из-за ненадлежащей профилактической работы двух подростков, вдыхавших пары бензина, поставили на учет в ПДН.