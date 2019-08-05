05.08.2019 | 18:26

Необычный рекламный ход придумал некий гражданин. Продавцы сразу нескольких отделов одного из торговых центров в Первомайском районе Пензы узнали о нем по телефону.

«Позвонил человек, представился начальником. Он назвал фамилию, имя, отчество, сказал, что нужно сделать определенные денежные переводы, оплатить рекламу. Сделать это нужно в ближайшее время, при этом взяв деньги из сейфа», - рассказала потерпевшая.

Девушка даже переспросила человека на другом конце провода, действительно ли он является ее руководителем. И его уверенного «да» оказалось достаточно, чтобы перевести деньги на счет названного им мобильного телефона.

«Спустя некоторое время позвонил настоящий владелец. Продавец поняла, что его голос сильно отличается от голоса звонившего ей мужчины, и уточнила, прошла ли оплата рекламы. Узнав от директора, что никаких указаний он не давал, гражданка поняла, что стала жертвой мошенников», - сообщил начальник отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД РФ по г. Пензе Андрей Миронов.

В общей сложности псевдоначальник получил от доверчивых продавцов почти 60 тысяч рублей. Теперь его разыскивает полиция.