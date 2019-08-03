03.08.2019 | 11:24

В Пензе вынесли приговор 54-летнему руководителю закрытого акционерного общества и его сообщникам: мужчинам 57 и 39 лет и женщине 52 лет. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как установили следствие и суд, в 2011 году руководитель ЗАО решил взамен ликвидируемой организации создать фирму по производству и реализации алюминиевых сплавов. Главной целью горожанина было получить свободные деньги и уйти от налогов.

Вместе с тремя своими знакомыми он раздробил бизнес и через подставных лиц открыл для организованных фирм расчетные счета в банках.

«Через них, используя фиктивный документооборот и создавая видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлялся перевод денежных средств, поступающих от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом злоумышленника, на счета «технических» фирм», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

Эти деньги затем обналичивались через нелегальный банк в областном центре. В налоговых декларациях же указывались ложные сведения.

Действуя таким образом, злоумышленники с 2013 по 2016 год уклонились от уплаты более 90 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

«В ходе следствия арестовано имущество, принадлежащее привлекаемым к уголовной ответственности лицам, на общую сумму около 97 миллионов рублей», - уточнила Татьяна Махницкая.

Суд вынес приговор в зависимости от роли в преступлении каждого соучастника. Руководителя фирмы приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок полтора года и к выплате штрафа в размере 600 000 рублей, его 57 летнего сообщника – к одному году и одному месяцу лишения свободы условно и выплате аналогичного штрафа, 39-летнего – к штрафу в 200 000 рублей. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца условно.

Пока приговор в законную силу не вступил.