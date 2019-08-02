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Криминал | В Пензе осудили коммерсанта, создавшего нелегальный банк

02.08.2019|10:16
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В Пензе 37-летнего коммерсанта признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Как выявило следствие, 25 января 2017 года мужчина, давно занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальный банк и получать прибыль от комиссий с сумм, поступивших на счета.

Кредитная организация занималась тем, что обналичивала деньги, которые не находили отражения в официальных бухгалтерских документах клиентов, или же переводила их на указанные счета.

Чтобы беспрепятственно делать это, пензенец воспользовался незаконной схемой.

«Злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества стоимостью 180 млн рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

Впоследствии сделку якобы расторгли, а супруга пензенца подала в суд пакет сфальцифированных документов, на основании которых служители Фемиды вынесли решение о мировом соглашении и выдали исполнительный лист о взыскании долга.

Теперь коммерсант мог списывать деньги со счета в бесспорном порядке. Таким образом ему удалось обналичить около 30 млн рублей и получить доход от комиссии в размере более 2 млн рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.08.2019 11:04|

сколько отнесли судье?

Имя: Гость
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