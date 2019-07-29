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Криминал | В Арбекове пензенец зарезал обидчика и сам сдался полиции

29.07.2019|16:46
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В Пензе расследуется убийство 40-летнего горожанина. Мужчину лишили жизни в баре на проспекте Строителей, это произошло утром 25 июля.

Обвиняемый - 67-летний пензенец - сидел в заведении и пил спиртное. «В это время туда зашел наглядно знакомый ему мужчина (потерпевший), с которым у него на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. Обвиняемый решил пойти домой, потерпевший начал оскорблять его», - описала начало конфликта старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Разозлившись, злоумышленник все же ушел домой, но только за ножом. С ним он вернулся в бар, вызвал обидчика поговорить и в тамбуре ударил в грудь. Это случилось в 8:20.

От полученной травмы и острой кровопотери 40-летний мужчина скончался прямо в питейном заведении. Тем временем обвиняемый пошел в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Горожанина задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|29.07.2019 16:50|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове пензенец зарезал обидчика и сам сдался полиции
Это произошло в АрбековО

Гость|29.07.2019 16:53|

Гость писал(a):

Это произошло в АрбековО
В Арбеково ничего не происходит, это ж мертвое слово.

Гость|29.07.2019 17:01|

Гость писал(a):

В Арбеково ничего не происходит, это ж мертвое слово.
События в АрбековО неотъемлемая часть пензенской повестки дня. События в АрбековЕ неотъемлемая часть повестки дня в палате № 6.

Гость|29.07.2019 17:49|

Что за придирки.Какая разница в Арбеково,Арбекове да хоть в Кукарекове.Смысл статьи понятен.

Гость|29.07.2019 17:52|

Хорошо поступил, скрепно-духовно.

Имя: Гость
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