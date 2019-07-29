В Арбекове пензенец зарезал обидчика и сам сдался полиции

29.07.2019 | 16:46

В Пензе расследуется убийство 40-летнего горожанина. Мужчину лишили жизни в баре на проспекте Строителей, это произошло утром 25 июля.

Обвиняемый - 67-летний пензенец - сидел в заведении и пил спиртное. «В это время туда зашел наглядно знакомый ему мужчина (потерпевший), с которым у него на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. Обвиняемый решил пойти домой, потерпевший начал оскорблять его», - описала начало конфликта старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Разозлившись, злоумышленник все же ушел домой, но только за ножом. С ним он вернулся в бар, вызвал обидчика поговорить и в тамбуре ударил в грудь. Это случилось в 8:20.

От полученной травмы и острой кровопотери 40-летний мужчина скончался прямо в питейном заведении. Тем временем обвиняемый пошел в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Горожанина задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.