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Криминал | Вынесен приговор пенсионеру из Индерки, зарезавшему дочь

25.07.2019|15:49
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Суд вынес приговор 69-летнего жителю Сосновоборского района, зарезавшему 39-летнюю дочь.

Кровавая семейная драма разыгралась в селе Индерка 27 января. Пенсионер в очередной раз поссорился со своей дочерью, которая не работала, злоупотребляла спиртным и была лишена родительских прав на двух детей.

Между родственниками разгорелась ссора, и женщина ударила отца по голове хрустальной вазой. Пенсионер схватил нож и несколько раз ударил дочь в грудь, голову и живот. Вскоре женщина скончалась.

Суд учел поведение женщины, ударившей отца, а также положительные характеристики мужчины, ухаживающего за своей больной супругой. В итоге сельчанин приговорен к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Осужденный посчитал наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в сочла приговор законным», - сообщили в региональной прокуратуре.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.07.2019 16:28|

Очень жаль отца. Сколько он натерпелся от....не знаю как ее назвать. Как он все это перенесет?

Имя: Гость
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