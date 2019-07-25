25.07.2019 | 15:49

Суд вынес приговор 69-летнего жителю Сосновоборского района, зарезавшему 39-летнюю дочь.

Кровавая семейная драма разыгралась в селе Индерка 27 января. Пенсионер в очередной раз поссорился со своей дочерью, которая не работала, злоупотребляла спиртным и была лишена родительских прав на двух детей.

Между родственниками разгорелась ссора, и женщина ударила отца по голове хрустальной вазой. Пенсионер схватил нож и несколько раз ударил дочь в грудь, голову и живот. Вскоре женщина скончалась.

Суд учел поведение женщины, ударившей отца, а также положительные характеристики мужчины, ухаживающего за своей больной супругой. В итоге сельчанин приговорен к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Осужденный посчитал наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в сочла приговор законным», - сообщили в региональной прокуратуре.