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Криминал | Молодой зареченец открыто похитил водку из магазина

25.07.2019|12:03
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До четырех лет лишения свободы грозит 26-летнему зареченцу, не пожелавшему заплатить за бутылку водки. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшина.

Инцидент произошел 4 июля. Молодой человек вечером зашел в магазин, схватил бутылку водки со стеллажа и скрылся.

Полицейским удалось установить его личность. Злоумышленником оказался безработный местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подобные грабежи не редкость для закрытого города. Так, в декабре 2018 года в сетевом магазине на Братской улице похититель бутылки водки замахнулся ею на продавца, потребовавшего или вернуть товар на место, или оплатить его, а затем беспрепятственно покинул торговый зал.

Источник — gorodz.info
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Гость|25.07.2019 13:09|

Имидж ничто - жажда всё!!!

Гость|25.07.2019 13:26|

Опять Заречный?

Гость|25.07.2019 13:40|

Шемышейка отстаёт.

Имя: Гость
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