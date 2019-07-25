25.07.2019 | 12:03

До четырех лет лишения свободы грозит 26-летнему зареченцу, не пожелавшему заплатить за бутылку водки. Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшина.

Инцидент произошел 4 июля. Молодой человек вечером зашел в магазин, схватил бутылку водки со стеллажа и скрылся.

Полицейским удалось установить его личность. Злоумышленником оказался безработный местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подобные грабежи не редкость для закрытого города. Так, в декабре 2018 года в сетевом магазине на Братской улице похититель бутылки водки замахнулся ею на продавца, потребовавшего или вернуть товар на место, или оплатить его, а затем беспрепятственно покинул торговый зал.