24.07.2019 | 16:44

Пожилая женщина не смогла отказать молодой соседке и дала ей денег в долг. На благое дело.

«Купить бабушке лекарства и отвезти в деревню ей. Я дала 1 500. Она сказала, что они с мамой ко мне придут вечером. Вечером не пришли», - рассказала потерпевшая.

Зато соседка заявилась позже, попросила еще 600 рублей, а на следующий день вернула долг фальшивыми деньгами. Это сразу понял сын потерпевшей.

«Как выяснилось позже, все купюры оказались билетами «Банка приколов». По подозрению в совершении мошеннических действий полицейские установили 31-летнюю жительницу города Пензы», - пояснила дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.

Молодая соседка призналась в содеянном. За мошенничество ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.