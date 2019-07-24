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Криминал | В Пензе женщина вернула соседке долг билетами «Банка приколов»

24.07.2019|16:44
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Пожилая женщина не смогла отказать молодой соседке и дала ей денег в долг. На благое дело.

«Купить бабушке лекарства и отвезти в деревню ей. Я дала 1 500. Она сказала, что они с мамой ко мне придут вечером. Вечером не пришли», - рассказала потерпевшая.

Зато соседка заявилась позже, попросила еще 600 рублей, а на следующий день вернула долг фальшивыми деньгами. Это сразу понял сын потерпевшей.

«Как выяснилось позже, все купюры оказались билетами «Банка приколов». По подозрению в совершении мошеннических действий полицейские установили 31-летнюю жительницу города Пензы», - пояснила дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.

Молодая соседка призналась в содеянном. За мошенничество ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Гость|24.07.2019 18:58|

Вот прикололась дурища. Не брала денег в долг и всё.

Гость|24.07.2019 19:03|

Позорница. Взяла, так отдавай. Мерзость. И какой-то лох ошибётся на ней.

Имя: Гость
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