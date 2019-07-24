Пожилая женщина не смогла отказать молодой соседке и дала ей денег в долг. На благое дело.
«Купить бабушке лекарства и отвезти в деревню ей. Я дала 1 500. Она сказала, что они с мамой ко мне придут вечером. Вечером не пришли», - рассказала потерпевшая.
Зато соседка заявилась позже, попросила еще 600 рублей, а на следующий день вернула долг фальшивыми деньгами. Это сразу понял сын потерпевшей.
«Как выяснилось позже, все купюры оказались билетами «Банка приколов». По подозрению в совершении мошеннических действий полицейские установили 31-летнюю жительницу города Пензы», - пояснила дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.
Молодая соседка призналась в содеянном. За мошенничество ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Вот прикололась дурища. Не брала денег в долг и всё.